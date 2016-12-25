Энергетики восстанавливают обесточенную линию, питающую 3-й подъем канала Северский Донец-Донбасс

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Донецкоблэнерго подал напряжение на все подстанции канала «Северский Донец – Донбасс»

Донецкоблэнерго восстановят электроснабжение насосного канала Северский Донец – Донбасс, как только прекратятся обстрелы

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