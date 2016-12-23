В Дебальцево восстановили электроснабжение после обстрелов

После сегодняшнего обстрела Дебальцево, жители города остались без электричества. Оперативная работа энергетиков, позволила в короткие сроки устранить аварию. На данный момент, электричество имеется во всем городе.
«Энергоснабжение было оперативно восстановлено нашими энергетиками», — сказал «глава» города Александр Рейнгольд.
Как сообщил «мэр» города, общее количество попаданий в линии электропередач было зафиксировано около восьми.
Напомним, что вблизи Дебальцево, ведутся мощные бои уже около недели, и сегодня днем, город полностью остался без электричества.