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Электричество в Дебальцево восстановлено на 90%

В Дебальцево восстановили три детсада

В Дебальцево восстановили электроснабжение после обстрелов

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