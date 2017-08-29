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Магний и его нехватка: как помочь себе

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Общество / Здоровье
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Магний и его нехватка: как помочь себе

Магний — один из «минеральных столпов» нашего здоровья. Нормальная работа центральной нервной и сердечно-сосудистой систем без него невозможна. Его недостаток в организме вызывает мигрень, потерю креативности и тревогу.

Чтобы магний лучше усваивался, с пищей в организм должно поступать достаточно витамина В6. Регулярно включайте в рацион мясо, рыбу, молоко, яичный желток. А вот алкоголь и кофе «вымывают» магний, поэтому ими лучше не увлекаться.

До 30 % магния в продуктах при их замачивании и варке переходит в воду. Старайтесь чистить овощи как можно тоньше — большая часть магния содержится как раз под кожурой. Опускайте овощи и фрукты в уже кипящую воду, а отварив — сразу вынимайте. Овощные и крупяные отвары не выливайте, а используйте для приготовления супов или соусов.

Что делать, если у вас налицо дефицит магния: чувство усталости, быстрая утомляемость, раздражительность, снижение иммунитета, ухудшение состояния волос и ногтей, судороги? Дефицит легко восполнить с помощью пророщенного зерна. К тому же оно содержит повышенную дозу витаминов группы В.

Пророщенное зерно нужно принимать каждый день по 3 столовых ложки. Подойдут зёрна чечевицы, гречки, семена свёклы или любые другие овощные. Главное, что они не должны подвергаться термической и механической обработке.

Выложите зерно на плоскую тарелку и залейте водой комнатной температуры, она должна покрывать зёрна. Накройте марлей в 4 слоя и поставьте на подоконник на солнечной стороне, но не под прямые солнечные лучи. В ходе проращивания зерна синтезируется весь спектр полезных веществ. Уже через 24–36 часов зёрна можно употреблять: добавлять в мюсли и салаты или просто съедать на завтрак с мёдом, орехами или сухофруктами.


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