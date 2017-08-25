В Краматорске ввели карантин из-за бешенства

В поселке Беленькое вблизи Краматорска был зафиксирован случай бешенства лисы. На улице Новосибирской, где обнаружили больное животное, с 23 августа, объявлен карантин.
Случай, по информации Управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов в Краматорске, произошел 17 августа, передает пресс-служба городского совета.
Диагноз бешенство было подтверждено испытательной лабораторией Харьковского филиала Государственного научно - исследовательского института по лабораторной диагностике и ветсанэкспертизы.
- Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссией при Краматорском городском совете территория по улице Новосибирска с 23.08.2017 года объявлена неблагополучной по бешенству, введенные карантинные ограничения, утвержденные пределы неблагополучной зоны и проводятся мероприятия по локализации и ликвидации очага бешенства согласно инструкции по борьбе с бешенством животных , - говорится в сообщении.
До ТеБе