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В Краматорске ввели карантин из-за бешенства

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Общество / Здоровье
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В Краматорске ввели карантин из-за бешенства

В поселке Беленькое вблизи Краматорска был зафиксирован случай бешенства лисы. На улице Новосибирской, где обнаружили больное животное, с 23 августа, объявлен карантин.

Случай, по информации Управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов в Краматорске, произошел 17 августа, передает пресс-служба городского совета.

Диагноз бешенство было подтверждено испытательной лабораторией Харьковского филиала Государственного научно - исследовательского института по лабораторной диагностике и ветсанэкспертизы.

- Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссией при Краматорском городском совете территория по улице Новосибирска с 23.08.2017 года объявлена ​​неблагополучной по бешенству, введенные карантинные ограничения, утвержденные пределы неблагополучной зоны и проводятся мероприятия по локализации и ликвидации очага бешенства согласно инструкции по борьбе с бешенством животных , - говорится в сообщении.

До ТеБе


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