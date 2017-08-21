В Мариуполе 5 человек госпитализированы с сальмонеллезом

5 человек оказались в инфекционном отделении горбольницы №1 Мариуполя (Донецкая обл.) с диагнозом «пищевая токсикоинфекция – сальмонеллез».
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Донецкой области.
В ГСЧС поступила информация о том, что в инфекционное отделение мариупольской горбольницы №1 поступили 5 человек с диагнозом «пищевая токсикоинфекция – сальмонеллез».
«По предварительным данным, причиной является нарушение технологии производства пищевых продуктов (мягкого мороженого) собственного производства в кафе-пекарне "Хлеб дю солей" ООО "Азов Акварель", распложенной по адресу: пр. Мира, 76/9», – сообщили в ГСЧС.
В настоящее время эпидрасследование и локализация очага продолжается.
При этом руководство кафе-пекарни утверждает, что у них в заведении все хорошо.
«Кто вам дал такую информацию? У нас есть документ, который подтверждает, что эти обвинения беспочвенны. Была проведена проверка – никаких нарушений не выявлено», – заявили в кафе.
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