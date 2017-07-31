Пять заблуждений о правильном питании

Британский диетолог Рианнон Ламберт советует пересмотреть отношение к следующим моментам.
Яйца. Кое-кто отказывается от яиц из-за холестерина, который в них содержится, опасаясь развития сердечных болезней. На самом деле яйца вызывают повышение литопротеидов высокой плотности — «хорошего» холестерина. А он как раз помогает транспортировать избыточный «плохой» холестерин для переработки в печень. По словам диетолога, употреблять до 3 яиц в день полезно и нужно, ведь они содержат белок, полезные жиры, витамины и уникальные антиоксиданты.
От жирного полнеют. С 70-х годов прошлого века бытует миф о том, что жирные продукты способствуют набору веса. На этом неплохо зарабатывают производители «обезжиренных» продуктов. Со временем этот миф развенчали, но многие до сих пор тянутся за такими продуктами, а ведь их калорийность порой зашкаливает за счет сахара и крахмала. Надо понимать, что жиры необходимы для защиты внутренних органов от повреждений и нормальной работы всего организма. Просто отдавайте предпочтение жирной рыбе, орехам, авокадо и йогуртам нормальной жирности без сахара.
Растительное масло — полезно. Многие люди уверены, что растительное масло снижает риск развития болезней сердца из-за содержания жирных кислот. Однако не все кислоты одинаковые. Омега-3 кислоты содержатся в большом количестве в жирной рыбе и борются с воспалениями и многими заболеваниями. А вот переизбыток Омега-6, содержащихся в растительном масле, ведет к противоположному эффекту.
Мясо вредно. Это не так. На фигуру плохо влияет не само по себе красное мясо, а полуфабрикаты и другие псевдомясные суррогаты. Если правильно готовить мясо и употреблять его в умеренных количествах, продукт принесет только пользу. В нем содержится белок, необходимые микроэлементы, витамины и минералы, которых нет в других продуктах.
Все калории равны. Для похудения недостаточно простого подсчета калорий. Важно, что именно ест человек. Каждый продукт по-разному влияет на организм, ведь он содержит уникальный набор питательных веществ и витаминов. Диетологи советуют построить рацион вокруг продуктов с низким гликемическим индексом, поскольку они содержат клетчатку и белок, благодаря которым усваиваются медленнее.
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