Прививки, которые нужны взрослым

По данным Всемирной организации здравоохранения, охват вакцинацией в Украине — самый низкий в Европе. Создались предпосылки для вспышки инфекционных заболеваний в стране.
Иммунологи бьют тревогу: украинцы не делают обязательных повторных прививок от дифтерии и столбняка во взрослом возрасте. Главная причина подобной беспечности — незнание. Считается, что прививка, сделанная в детстве, — на всю жизнь, а это не всегда так. Пожизненный иммунитет формируется только после некоторых прививок, например: против кори, паротита, краснухи. Иммунитет против дифтерии, столбняка и коклюша сохраняется в течение 7–10 лет. Поэтому первая ревакцинация для профилактики этих заболеваний у взрослых должна пройти в 26 лет, и затем повторяться каждые 10 лет — так рекомендует ЮНИСЕФ. В некоторых странах взрослых также вакцинируют против коклюша, у нас же это делают лишь в случае угрозы эпидемии.
По приказу Минздрава, украинцам регулярно нужно проходить ревакцинацию (повторную прививку) против дифтерии и столбняка. Личный календарь прививок для каждого человека составляет и контролирует врач-иммунолог или терапевт по месту жительства. В законе Украины о защите населения от инфекционных заболеваний указан перечень профессий, представители которых должны проходить вакцинацию обязательно. Это те, кто сталкиваются с возбудителями заболеваний: фермеры, мясники, ветеринары, медработники, работники торговли, транспорта, детских садов и другие.
Сейчас все вакцины Минздрав закупает через международные организации Crown Agents, ПРООН и ЮНИСЕФ, а затем поставляет в регионы и распределяет по больницам. Плановую вакцинацию вам должны проводить бесплатно.
Прежде чем сделать прививку, врач должен изучить медкарту, измерить температуру и провести общий осмотр. Вам нужно будет заполнить форму согласия на вакцинацию. Врач расскажет о возможных реакциях на вакцину и сроках, в которые они могут возникнуть, о симптомах, при которых нужно обращаться к врачу, и сроках следующих прививок.
К сожалению, в силу разных причин контроль «взрослой» вакцинации у нас недостаточен. В лучшем случае напомнить о вакцинации могут при приёме на работу. Но обычно о прививке от столбняка вспоминают, когда наступают на ржавый гвоздь. Если вам дорого ваше здоровье, пора пообщаться с семейным врачом и составить личный календарь прививок.