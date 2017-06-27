В Красногоровке произошла вспышка менингита: умерла 16-летняя девушка

Вследствие заболевания менингококк-стафилококковую инфекцию в больнице Славянска умерла 16-летняя жительница Красногоровки. В городе проверяют людей, которые могли контактировать с погибшей.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский.
- В Красногоровке от стафилококкового менингита умерла 16-летняя девушка, Валерия. Вечером 24 июня у нее повысилась температура, утром ее доставили в больницу в Курахово, а оттуда в 16:30 - в Славянск. Врачи боролись за ее жизнь, но к сожалению, ночью 26-го июня она умерла, - написал он.
Пока же, по информации облгосадминистрации, в Красногоровке продолжается обследование населения. В частности, вчера среди 70 обследованных людей у десяти было обнаружено повышенную температуру тела. Состояние 14 человек, обследованных сегодня, в норме.
- Десять человек, у которых вчера была повышенная температура, сейчас находятся под наблюдением врачей: шесть - в инфекционном отделении Кураховской больницы, четверо - дома под патронатом семейных врачей. Как уверяют медики, состояние их здоровья удовлетворительное. Визуальных признаков развития заболевания нет. Но окончательные результаты анализов, которые они сдали вчера, будут сегодня вечером, - подчеркнул Павел Жебривский.
До ТеБе