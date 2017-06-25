Летние напитки: охлаждайся вкусно

Наконец наступила пора, которую условно можно назвать летом. Будем надеяться, что оно не все время будет таким - с дождем и прохладой. И мы все-таки ощутим настоящую жару ... И тут хорошо иметь под рукой напиток, который мог бы сделать летнюю жару еще приятнее.
Напитков, которые помогают пережить жару, на самом деле очень много, и разнообразие их огромно. Конечно же, все не заканчивается классическим для нас компотом или квасом, а также холодными чаями или кофе со льдом. Поэтому начинаем по порядку.
Первыми после компота и кваса приходят в голову, конечно, морсы. Они бывают самыми разнообразными - из сока ягод, овощей и фруктов, с добавлением воды, сахара или меда.
Хотя существуют варианты, когда морс готовят из смеси различных соков. Само слово «морс» происходит от византийского слова «Мурса», что означало «вода с медом».
Для морса чаще всего используют клюкву, вишню, красную или черную смородину, а также ежевику. Принцип приготовления обычно одинаков: ягоды промываем, если есть необходимость, убираем косточки, перетираем (сейчас, конечно, в блендере), заливаем кипяченой водой и провариваем в течение нескольких минут, не затягивая кипячение. После процеживаем и приправляем сахаром или медом по вкусу. Жмых отжимаем, сок отжался, смешиваем с охлажденным напитком. Морс готов, можно подавать. Если есть желание, добавьте цедру или кусочек лимона или лайма.
Далее следует упомянуть такие напитки, которые по сути являются водой с добавлением кусочков фруктов или зелени. То есть, в приготовлении как таковом они не нуждаются. Грубо говоря, это можно назвать лимонадом, только без лимона. И тем не менее, они являются очень хорошим средством от жары. Ведь давно известно, что ничто так не утоляет жажду, как обычная вода.
Приготовление: смешать составляющие, слегка подавить, залить водой, оставить на час-два. Из расчета на литр-полтора воды и лед, вот несколько вариантов ингредиентов:
- стакан порезанной клубники;
- стакан огурцов;
- 2 нарезанных лайма;
- четверть стакана листьев мяты.
- 2 апельсина;
- горсть черники.
- 500 граммов арбуза, порезанного кубиками,
- полстакана мяты.
- 2 апельсина;
- 1 лимон;
- пол-огурца;
- мята.
- полгрейпфрута;
- несколько ветвей розмарина.
- 200 г малины;
- палочка ванили;
- лепестки розы.
- 250 граммов черники;
- цветы лаванды.
- 6 киви;
- 1 большой огурец;
- сахар.
- небольшая дыня;
- полстакана сахара,
- 5 лаймов;
- стакан малины.
Но есть и более интересные напитки, которыми спасаются от жары в разных странах мира.
Японцы в жару пьют напиток под названием аоджиру. Это такой овощной напиток, основой которого является сок капусты. Если переводить название этого напитка, то дословно это будет звучать как «зеленый напиток» или «зеленый сок». И это полностью соответствует его виду. Сам напиток довольно молодой. Его изобрел в 1943 году военный врач Ниро Эндо, который экспериментировал с различными овощными соками для поддержания здоровья и сил людей во время войны. Несмотря на не слишком приятный вкус, аоджиру достаточно популярен в Японии.
Среднеазиатский айран - один из многих напитков на кисломолочной основе, такой как квасное молоко или кефир, мацун, чал или кумыс. Айран распространен на Кавказе и в Башкирии. Делают его из кислого коровьего, козьего или овечьего молока, разбавленного водой. Часто добавляют мяту или укроп для более свежего вкуса. Кроме утоления жажды, айран укрепляет нервную систему, помогает избавиться от лишнего веса и пережить похмелье.
Фраппе - любимый напиток греков. Именно его обычно они потягивают, сидя в кафе. Достаточно сложно дать четкое определение этого напитка, так же как и привести его точную рецептуру - существует слишком много вариантов приготовления. В традиционном виде фрапе - это разновидность холодного густого коктейля, составляющими которого является мороженое, кофе, холодное молоко и фруктовые или ягодные сиропы. Все вместе сбивают в миксере, а напиток подают, часто добавляя в него измельченный лед. Украшают коктейли ягодами, кусками фруктов, орехами и сливками. Пить его можно через соломинку.
Ласи - название индийского напитка от жары. А кому как не индусам знать как спасаться от жары. Самый простой вариант - это взбитые вместе дахи (йогурт), вода, соль и специи. В индийском варианте специи - это молотые зерна кумина. Чтобы сделать сладкий вариант, можно добавить фрукты (манго, бананы, клубнику или лимон) или мед или сахар. К празднику Холи готовят особый ласи с экстрактом и миндалем. Подают классически в небольших глиняных горшочках.
Если подвести итоги, лучше всего помогут освежиться огурцы, мята и цитрусовые в сочетании с водой и льдом. А если вы вдруг все-таки не успели охладиться вовремя, хорошо от перегрева помогает яблочный сок. Но лучше все же работайте на опережение, тем более, что вкусных вариантов множество. Приятного аппетита!