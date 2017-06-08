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Лазерное удаление шрамов и рубцов - безопасное решение возникшей проблемы

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Общество / Здоровье
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Лазерное удаление шрамов и рубцов - безопасное решение возникшей проблемы


Множество людей испытывают сильнейший дискомфорт, обнаруживая у себя послеоперационные шрамы или рубцы. Следует понимать, что это нормальная реакция живого организма на повреждение кожного покрова. Но если дефекты появляются на видимых частях тела, то хочется как можно быстрее от них избавиться. К счастью, современная пластическая хирургия позволяет это сделать довольно легко и быстро.

Образование дефектов


Шрамы и рубцы возникают в связи с разрушением тканей после какой-либо травмы или операции. Они могут отличаться как внешне, так и внутренне: по цвету, размеру, плотности и форме. Человек при этом может испытывать сильный дискомфорт, а иногда и вовсе столкнуться с ограничением движений. Но в любом случае их лучше удалять не менее чем через год после образования.

Послеоперационные рубцы заживают намного лучше в зрелом возрасте. Это связано с тем, что кожа хорошо растянута. Поэтому шрамы на таких покровах ровные и аккуратные. Некрасивые рубцы образуются на месте суставов, в зоне декольте и на спине.

Технология лазерного удаления


Избавление от шрамов и рубцов здесь может проводиться различными способами: хирургическим или радиоволновым методами, физиотерапией, шлифовкой и т.д. Полностью избавиться от шрама практически невозможно. Но с помощью лазера можно сделать его намного тоньше и светлее. Эту процедуру по-другому называют лазерной шлифовкой. Она совершенно безопасна, так как действует лишь на верхний слой кожи. Специалисты считают лазерное удаление наиболее эффективным – благодаря тому, что действие лазера точечное, он не может нанести вред близлежащим участкам кожи. Также шлифовка считается самым результативным видом послеоперационной пластики. Вскоре после удаления участков дефекта образуется новый здоровый участок кожи.

Для проведения процедуры используются мощные лазерные установки, которые воздействуют на кожу большим количеством тонких лучей, которые могут проникать в кожу, повреждая её. Результат можно увидеть сразу после первой или второй процедуры. Но для наилучшего эффекта рекомендуется проводить не менее семи таких сеансов с перерывами в пару месяцев. После лазерной шлифовки необходимо проводить бесконтактную коагуляцию сосудов – это поможет предотвратить появление дефектов и даст возможность здоровой ткани перекрыть повреждённый участок кожи.

Преимущества и минусы лазерной шлифовки:


Преимущества:

1. Безопасность (учитываются все особенности пациента);
2. Использование современной аппаратуры;
3. Высокая эффективность процедур;
4. Возможность удаления дефектов даже в самых деликатных местах;
5. Небольшой период восстановления (всего несколько дней);
6. Минимум противопоказаний;
7. Возможность избавления от шрамов на продолжительное время.

Минусы:

1. Боль
2. Сложная реабилитация
3. Противопоказания.
4. Высокая цена

Таким образом, несмотря на то, что для каждого шрама или рубца существуют наиболее подходящие варианты удаления или коррекции, благодаря развитию медицины дефекты кожи можно сделать незаметными, вне зависимости от их глубины, размера, толщины и механизма повреждения.



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