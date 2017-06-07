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Льготники Краматорска получили лекарства на 3 млн грн

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Общество / Здоровье
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Льготники Краматорска получили лекарства на 3 млн грн

По по состоянию на 1 июня льготная категория населения Краматорска получила медпрепараты на общую сумму 3,3 млн грн. Из них 297 тыс. грн – затраты на льготные рецепты для 658 ветеранов войны. Об этом сообщает Краматорский городской отдел здравоохранения.

Для экстренных ситуаций в городском бюджете запланировано 782 тыс. грн. Дети, больные фенилкетонурией, обеспечиваются продуктами лечебного питания за счет городского бюджета. На учете с таким заболеванием находится 4 ребенка, из них один – из числа переселенцев.

Кроме того, из государственного бюджета за счет централизованного снабжения больные сахарным диабетом обеспечиваются инсулинами, сахароснижающими препаратами и тест-полосками. С начала года все больные обеспечены необходимыми инсулинами на 100%.

Восточный проект


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