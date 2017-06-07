Льготники Краматорска получили лекарства на 3 млн грн

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Гипертоники будут бесплатно получать лекарства в аптеках

Лекарств хватит не всем

Инсулин есть там, где нет войны

В результате обстрела Краматорска 7 погибших и 58 ранено

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