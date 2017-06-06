Мариупольская больница матери и ребенка пополнилась новым оборудованием

Оборудование на 140 тысяч долларов для больницы Мариуполя приобрело правительство Швейцарии.
Среди полученной помощи: кувезы, кислородные концентраторы, операционные столы. Все это оборудование предназначено для неонатологического и детского хирургического отделений.
Передал оборудование руководитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер.
- Большое значение для нас имеют дети. В начале своей карьеры я отвечал за больницы, поэтому многое знаю о неонатологии. Ведь часто на кону стоит жизнь маленького ребенка. Поэтому, надеюсь, это оборудование поможет сохранить больше жизней, - отметил он.
До ТеБе