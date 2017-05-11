В Волновахской районной больнице появился современный флюорограф

В среду, 10 мая, в Волновахской Центральной районной больнице состоялось открытие современной цифровой диагностической системы для обследования органов грудной клетки венгерского производства.
Оборудование было приобретено за счет районного бюджета в рамках программы развития вторичной медицинской помощи в Волновахском районе на 2017 год. Стоимость аппарата составляет 1 млн. 879 990 гривен.
- Сейчас мы имеем возможность делать полноценные цифровые рентгеновские снимки и проводить обследование пациентов более качественно, получая изображение в полноформатном виде цифровых носителях. Это обеспечит, во-первых, качество обследования, во-вторых, возможность работы со снимками и, в-третьих, передачу снимков врачам или в бумажном виде или на дискете или флэш-карте, - рассказал заведующий рентгенологическим отделением Волновахской ЦРБ Николай Бильд.
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