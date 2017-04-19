В 2017 году Украина будет закупать лекарства через международные организации

Кабинет министров Украины принял решение о закупках лекарств и медицинских изделий в 2017 году через международные организации. Как сообщает, «УНИАН», соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
«Это проект распоряжения о закупке лекарственных средств и медицинских изделий с привлечением специализированных организаций. Это наше судьбоносное распоряжение о закупках через международные организации, которое позволит официально провести закупки на 2017 год в полном объеме через международные организации», – сказал заместитель министра охраны здоровья Александр Линчевский, представляя проект распоряжения.