В Зайцево побывал флюорограф

Жители Бахмутского района, проживающие в населенных пунктах вдоль линии разграничения, испытывают значительные неудобства, когда необходимо посетить лечебные учреждения, получить квалифицированные консультации узких специалистов.
Некоторые категории граждан, особенно пожилые люди, по разным причинам и обстоятельствам не имеют возможности добраться до медицинских учреждений, воспользовавшись рейсовыми автобусами. В связи с этим Артемовской райгосадминистрацией проводится системная работа по приближению медицинских услуг к населению.
В поселке Зайцево семейный врач Н.В. Буренькова регулярно проводит прием местных жителей. По поручению председателя райгосадминистрации Владимира Бохонова, 12 апреля, когда врач проводила очередной прием пациентов в фельдшерский пункт поселка Зайцево, коммунальным учреждением «Бахмутский районный центр ПМСП» был организован выезд передвижного флюорографа. Все желающие имели возможность пройти флюорографическое обследование и получить консультации врача. В этот день на прием пришли 55 жителей поселка.
Каждый, кто обратился за медицинской помощью, был осмотрен семейным врачом, и получил необходимые назначения, а также прошел флюорографическое обследование.