В Зайцево побывал флюорограф

Транспортный корридор между Майорском и Зайцево закрылся

Бахмутский райсовет включил в пределы района Зайцево и Майорск

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