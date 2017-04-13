Лента новостей

18:42
Покровск останется без воды? Долг водоканала – 25 млн грн
18:31
Правила этикета в офисе
17:20
Что нужно знать, отправляясь в путешествие по Индии
17:09
В Донецке перекроют движение трамваев
16:54
Как подобрать себе украшение из камня
16:34
Украинские госкомпании стали больше зарабатывать
16:29
Как выращивать и воспитывать охотничьего щенка
16:03
Энергетики ДТЭК бьют тревогу
15:59
Мобильный флюорограф побывал в прифронтовом Майорске
13:12
Порошенко спонсирует российскую армию - Савченко
12:38
На тепловой электростанции в Славянске ожидается масштабная реконструкция
12:11
В марте фискальная служба Донетчины предоставила свыше 24 тысяч административных услуг
12:06
Всё ли вы знаете о Пасхе?
11:48
Муниципальную полицию Дружковки возглавил начальник милиции при ДНР
11:39
Давос-2017: Долой глобализацию?
11:30
Налоговая система: изменения вступают в силу
01:23
Ищем площадку для продаж
18:45
В Александровском районе женщина забыла о собственных детях
18:16
Порошенко озвучил потери в зоне АТО с начала года
15:53
Солидный выбор низкотемпературных печей в интернет-магазине prof-store.com.ua
14:41
Более 60 аптек Донецкой области присоединились к программе "Доступные лекарства"
14:38
Кураховская ТЭС завершила ремонт энергоблока для работы во время высоких летних нагрузок
13:08
Покровскому району предоставили рекомендации по формированию общин
13:02
ДонОГА внедряет систему мониторинга атмосферного воздуха
12:50
В Краматорске учат спасать жизнь
12:31
В ДНР рассказали какие кладбища запрещены к посещению
12:17
В Селидово завершат ремонт участка водовода, – Жебривский
12:11
Кейс носков – это оригинальный подарок, как для мужчин, так и для женщин
11:26
Жители Волновахского района создали более восьми тысяч писанок
11:18
13 стран для идеального путешествия
10:59
В марте 2017 года бизнес Донетчины направил на социальные выплаты свыше 500 миллионов гривен
00:20
Павел Жебривский торжественно вручил ключи от школьного автобуса Белокузьминовской ООШ
00:07
Ученики Великоновоселковского профессионального лицея изготовили праздничную писанку
19:25
Как понять подходит ли раствор для линз?
19:20
Как получить продажи с корпоративного сайта?
18:57
Австралийская община впервые пообщалась с общиной Краматорска
18:20
В Ясиноватой после обстрелов восстановили детский сад
18:08
В Сватово работают животные-переселенцы
17:57
Надежное охранное видеооборудование и его особенности
15:37
В Славянске отремонтируют колесо обозрения
15:07
Захарченко пообещал высадить в Донецке два миллиона роз
12:56
Фискалы Донетчины разоблачили сельхозпредприятие, которое уклонилось от уплаты налогов на 3,5 млн гривен
12:55
В Славянске активизировались клещи: пострадали уже шесть человек
12:11
Житель Донецкой области незаконно вырубил ясеней на 180 тысяч гривен
11:41
В Бахмуте тестировали систему опроса общественного мнения
Все новости

Архив публикаций

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Мобильный флюорограф побывал в прифронтовом Майорске

0
150
Общество / Здоровье
0
Мобильный флюорограф побывал в прифронтовом Майорске

В село Майорск, что в пяти километрах от оккупированной Горловки, приехал мобильный флюорограф. Пройти бесплатное обследование могли жители трех близлежащих сел: Бахмутки, Жованки и Зайцево-2, сообщает До ТеБе.

Мобильные врачи - это та услуга, которая сейчас в этих населенных пунктах является одной из самых эффективных. Впервые за три года сюда привезли флюорограф. Бесплатно пройти обследование выстроилась немалая очередь, потому что приехать в город из отдаленных поселков не все могут.

-Оборудование было закуплено за бюджетные средства. Не каждый житель прифронтового села имеет возможность поехать в Бахмут и ​​сделать такое обследование. Мы заботимся о людях и хотим им помочь, - рассказала семейный врач Опытненской амбулатории Бахмутского районного центра ПМСП Наталья Буренкова.


Похожие публикации

6-04-2017
По селам на линии соприкосновения будет курсировать передвижной флюорограф
12-01-2017
Днепровские врачи проведут обследование жителей Марьинки
10-11-2016
Жителям Константиновки будут делать томографию бесплатно
5-08-2016
В Зайцево спасатели привезли воду
27-05-2016
Бахмутский райсовет включил в пределы района Зайцево и Майорск
29-12-2015
Стоимость проезда между Майорском и Зайцево подешевеет

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх