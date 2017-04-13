Мобильный флюорограф побывал в прифронтовом Майорске

В село Майорск, что в пяти километрах от оккупированной Горловки, приехал мобильный флюорограф. Пройти бесплатное обследование могли жители трех близлежащих сел: Бахмутки, Жованки и Зайцево-2, сообщает До ТеБе.
Мобильные врачи - это та услуга, которая сейчас в этих населенных пунктах является одной из самых эффективных. Впервые за три года сюда привезли флюорограф. Бесплатно пройти обследование выстроилась немалая очередь, потому что приехать в город из отдаленных поселков не все могут.
-Оборудование было закуплено за бюджетные средства. Не каждый житель прифронтового села имеет возможность поехать в Бахмут и сделать такое обследование. Мы заботимся о людях и хотим им помочь, - рассказала семейный врач Опытненской амбулатории Бахмутского районного центра ПМСП Наталья Буренкова.