Мобильный флюорограф побывал в прифронтовом Майорске

Стоимость проезда между Майорском и Зайцево подешевеет

Бахмутский райсовет включил в пределы района Зайцево и Майорск

По селам на линии соприкосновения будет курсировать передвижной флюорограф

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.