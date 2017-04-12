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Более 60 аптек Донецкой области присоединились к программе "Доступные лекарства"

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Общество / Здоровье
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Более 60 аптек Донецкой области присоединились к программе "Доступные лекарства"

С начала апреля на территории Украины началась программа "Доступные лекарства", направленная на обеспечение больных диабетом II типа, сердечно-сосудистых заболеваний и бронхиальной астмы льготными медикаментами.

Стала участником программы реимбурсации и Донецкая область. Уже более 60 аптек, по информации Министерства здравоохранения, стали участниками "Доступных лекарств".

В частности, больше аптек зарегистрировались в Мариуполе, Торецке и Славянске. Также к программе присоединились Мирноград, Селидово, Волноваха, Доброполье и Николаевка. С адресами и телефонами каждой из них можно ознакомиться на сайте Минздрава.
Более 60 аптек Донецкой области присоединились к программе "Доступные лекарства"


Перечень препаратов, которые можно приобрести в рамках программы, согласно сайту МОЗ Украины выглядит следующим образом:

Сердечно-сосудистые заболевания:

Амиодарон (Amiodarone)
Амлодипин (Amlodipine)
Атенолол (Atenolol)
Верапамил (Verapamil)
Гидрохлортиазид (Hydrochlorothiazide)
Спиронолактон (Spironolactone)
Фуросемид (Furosemide)
Дигоксин (Digoxin)
Эналаприл (Enalapril)
Изосорбида динитрат (Isosorbide dinitrate)
Карведилол (Carvedilol)
Клопидогрел (Clopidogrel)
Метопролол (Metoprolol)
Нитроглицерин (Glyceryl trinitrate)
Симвастатин (Simvastatin)
Бисопролол (Bisoprolol)

Бронхиальная астма:

Беклометазон (Beclometasone)
Будесонид (Budesonide)
Сальбутамол (Salbutamol)

Диабет II типа:

Метформин (Metformin)
Гликлазид (Gliclazide)

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