Более 60 аптек Донецкой области присоединились к программе "Доступные лекарства"

Лекарств хватит на всех

С полок украинских аптек исчезнут более 2 тысяч наименований лекарств

Адреса аптек для приобретения препаратов по льготным рецептам для больных диабетом

В Украине могут запретить продажу лекарств российского производства

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