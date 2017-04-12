ДонОГА внедряет систему мониторинга атмосферного воздуха

Департамент экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистарции внедряет автоматизированную систему мониторинга состояния окружающей среды Донецкой области, в рамках которой планируется установка 6-ти стационарных постов мониторинга атмосферного воздуха в городах Краматорск, Курахово, Бахмут, Мариуполь (2 поста) и пгт. Николаевка. Первые три автоматизированных поста измерения загрязнения атмосферного воздуха уже установлены в Краматорске, Николаевке и Бахмуте, еще три планируется разместить в ближайшее время в Мариуполе и Курахово.
Система мониторинга в Донецкой области представляет собой аппаратно-программный комплекс, который будет способствовать решению задач регионального мониторинга окружающей среды. Информация от автоматизированных постов будет передаваться на центральные серверы. С помощью специализированного программного обеспечения пользователи автоматизированной системы мониторинга окружающей среды получать необходимую информацию непосредственно через Интернет. Система строится по модульному принципу, что дает возможность ее усовершенствования и расширения.
Стационарные посты будут работать в тестовом режиме и осуществлять измерения пыли (РМ10 / РМ2,5), скорости ветра, влажности, температуры и атмосферного давления. После дооборудования постов (в настоящее время департамент проводит тендер в системе Рrozzorro) на центральный сервер системы в режиме онлайн будет поступать информация о загрязнении атмосферного воздуха по следующим ингредиентам: оксида углерода, окислы азота, диоксида серы, пыли, озона, фенола, формальдегида, BTEX.
Приобретение автоматизированных постов осуществляется за счет средств областного фонда охраны окружающей природной среды согласно Программным мероприятиям областного фонда охраны окружающей природной среды на 2017 год.
Система мониторинга окружающей среды создается для выявления критических факторов антропогенного воздействия, повышение уровня знаний об экологическом состоянии окружающей природной среды, улучшения оперативности и качества информационного обслуживания пользователей на всех уровнях, более качественного обоснования выполнения природоохранных мероприятий. Автоматизированная система мониторинга окружающей среды позволит выполнять одну из важнейших задач: получать достоверные сведения о содержании в атмосферном воздухе загрязняющих веществ. Информацию о текущем состоянии загрязнения атмосферного воздуха, превышение предельно допустимых концентраций веществ (опасных для здоровья человека) будет отображаться на сайте департамента экологии и природных ресурсов Донецкой ОГА.