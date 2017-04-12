Лента новостей

18:45
В Александровском районе женщина забыла о собственных детях
18:16
Порошенко озвучил потери в зоне АТО с начала года
15:53
Солидный выбор низкотемпературных печей в интернет-магазине prof-store.com.ua
14:41
Более 60 аптек Донецкой области присоединились к программе "Доступные лекарства"
14:38
Кураховская ТЭС завершила ремонт энергоблока для работы во время высоких летних нагрузок
13:08
Покровскому району предоставили рекомендации по формированию общин
13:02
ДонОГА внедряет систему мониторинга атмосферного воздуха
12:50
В Краматорске учат спасать жизнь
12:31
В ДНР рассказали какие кладбища запрещены к посещению
12:17
В Селидово завершат ремонт участка водовода, – Жебривский
12:11
Кейс носков – это оригинальный подарок, как для мужчин, так и для женщин
11:26
Жители Волновахского района создали более восьми тысяч писанок
11:18
13 стран для идеального путешествия
10:59
В марте 2017 года бизнес Донетчины направил на социальные выплаты свыше 500 миллионов гривен
00:20
Павел Жебривский торжественно вручил ключи от школьного автобуса Белокузьминовской ООШ
00:07
Ученики Великоновоселковского профессионального лицея изготовили праздничную писанку
19:25
Как понять подходит ли раствор для линз?
19:20
Как получить продажи с корпоративного сайта?
18:57
Австралийская община впервые пообщалась с общиной Краматорска
18:20
В Ясиноватой после обстрелов восстановили детский сад
18:08
В Сватово работают животные-переселенцы
17:57
Надежное охранное видеооборудование и его особенности
15:37
В Славянске отремонтируют колесо обозрения
15:07
Захарченко пообещал высадить в Донецке два миллиона роз
12:56
Фискалы Донетчины разоблачили сельхозпредприятие, которое уклонилось от уплаты налогов на 3,5 млн гривен
12:55
В Славянске активизировались клещи: пострадали уже шесть человек
12:11
Житель Донецкой области незаконно вырубил ясеней на 180 тысяч гривен
11:41
В Бахмуте тестировали систему опроса общественного мнения
11:22
Мобильные игры – тенденции и итоги
10:55
За дерзкое убийство мужчина проведет 14 лет в тюрьме
10:46
МВФ: новый транш и старые условия
10:44
Медицинские услуги: часть останется бесплатной
10:40
Налоговая скидка для переселенцев - придется съездить в АТО
10:36
Энергетики убрали мусор и расчистили территорию заброшенного детсада в Мариуполе
10:15
Криворожская ТЭС временно остановлена для накопления запасов угля
00:22
История возникновения монет
23:20
В Краматорске состоялся Всеукраинский фестиваль «Звездные Малыши - Весна 2017»
23:13
Спасатели, медики и учителя Авдеевки получили Почетные грамоты и знаки отличия
19:11
За ремонтом автодорог в Украине будут наблюдать онлайн
17:53
События в Донецке: истоки информации
17:49
В Авдеевке посадили Аллею мира
17:27
Химчистку ковров необходимо доверить клининговым компаниям
17:04
Мэр Северодонецка сложил полномочия, – Луценко
16:59
Общие тенденции детской моды в 2017 году
16:38
Хоккейный клуб «Донбасс» - чемпион Украины сезона 2016/2017
Все новости

Архив публикаций

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ДонОГА внедряет систему мониторинга атмосферного воздуха

0
99
Общество / Здоровье
0
ДонОГА внедряет систему мониторинга атмосферного воздуха

Департамент экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистарции внедряет автоматизированную систему мониторинга состояния окружающей среды Донецкой области, в рамках которой планируется установка 6-ти стационарных постов мониторинга атмосферного воздуха в городах Краматорск, Курахово, Бахмут, Мариуполь (2 поста) и пгт. Николаевка. Первые три автоматизированных поста измерения загрязнения атмосферного воздуха уже установлены в Краматорске, Николаевке и Бахмуте, еще три планируется разместить в ближайшее время в Мариуполе и Курахово.

Система мониторинга в Донецкой области представляет собой аппаратно-программный комплекс, который будет способствовать решению задач регионального мониторинга окружающей среды. Информация от автоматизированных постов будет передаваться на центральные серверы. С помощью специализированного программного обеспечения пользователи автоматизированной системы мониторинга окружающей среды получать необходимую информацию непосредственно через Интернет. Система строится по модульному принципу, что дает возможность ее усовершенствования и расширения.

Стационарные посты будут работать в тестовом режиме и осуществлять измерения пыли (РМ10 / РМ2,5), скорости ветра, влажности, температуры и атмосферного давления. После дооборудования постов (в настоящее время департамент проводит тендер в системе Рrozzorro) на центральный сервер системы в режиме онлайн будет поступать информация о загрязнении атмосферного воздуха по следующим ингредиентам: оксида углерода, окислы азота, диоксида серы, пыли, озона, фенола, формальдегида, BTEX.

Приобретение автоматизированных постов осуществляется за счет средств областного фонда охраны окружающей природной среды согласно Программным мероприятиям областного фонда охраны окружающей природной среды на 2017 год.

Система мониторинга окружающей среды создается для выявления критических факторов антропогенного воздействия, повышение уровня знаний об экологическом состоянии окружающей природной среды, улучшения оперативности и качества информационного обслуживания пользователей на всех уровнях, более качественного обоснования выполнения природоохранных мероприятий. Автоматизированная система мониторинга окружающей среды позволит выполнять одну из важнейших задач: получать достоверные сведения о содержании в атмосферном воздухе загрязняющих веществ. Информацию о текущем состоянии загрязнения атмосферного воздуха, превышение предельно допустимых концентраций веществ (опасных для здоровья человека) будет отображаться на сайте департамента экологии и природных ресурсов Донецкой ОГА.
ДонОГА внедряет систему мониторинга атмосферного воздуха
ДонОГА внедряет систему мониторинга атмосферного воздуха


Похожие публикации

27-12-2016
В Донецкой области состоялась экологическая конференция
4-03-2016
В Донецкой области появятся экологические чиновники
24-12-2013
В приоритете – чистый воздух и стабильная экономика
24-07-2013
Города Украины с самой грязной атмосферой
10-07-2013
Названы самые загрязненные города Украины
4-04-2012
Президент заслушал доклад Министра экологии

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх