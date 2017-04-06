По селам на линии соприкосновения будет курсировать передвижной флюорограф

Мобильную лабораторию по флюорографом на юге Донецкой области запустило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Как рассказал председатель регионального офиса УВКБ ООН Мулусев Мамо, стоимость проекта составила около 240 тысяч гривен.
- Наша организация выделила средства на ремонт этого оборудования, так как оно очень давно не работало, - отметил Мулусев Мамо.
Сделать флюорографию в передвижной лаборатории смогут жители населенных пунктов на линии разграничения. Лаборатория будет курсировать по селам по графику.
До ТеБе