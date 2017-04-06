Лента новостей

17:44
Гройсман настаивает на продаже госкомпаний
17:10
Пять судей Донецкой области, несвоевременно подали декларации о доходах
16:40
По селам на линии соприкосновения будет курсировать передвижной флюорограф
15:09
Сепаратисты ДНР дали команду раздать оружие резервистам
15:03
В Донецке откроют Аллею Дружбы
13:52
Европарламент проголосовал за безвиз Украине
13:31
В Бахмуте появилась мобильная амбулатория
13:27
ЕС дал денег Украине не просто так
13:12
Жена председателя Донецкой ОГА купила новый Lexus
12:54
Опубликовано видео мобилизационного сбора ДНР
12:34
В ДНР объявили мобилизационный сбор
12:12
Игоря Шаповалова, которого судят за взятку, освободили от должности заместителя председателя Славянска
11:59
8 вещей, которые нужно знать при нанесении первой тату. Важные рекомендации от мастеров tattookiev.org
01:44
Донетчина приобщилась к месячнику «Спорт для всех - общая забота»
01:34
В Константиновском районе определились с учителем года
01:26
Администрация Бахмутского района выделила ветерану 200 гривен на юбилей
00:46
Порошенко хочет блокировать банковские карты из-за долгов по коммуналке
00:26
Донецкая фильтровальная станция вновь остановлена из-за обстрелов
18:52
Молдова меняет поставщика электроэнергии
18:40
Депутаты Славянска просят Правительство увеличить зарплату медикам и педагогам
18:17
Отопительный сезон в ДНР завершен
17:35
Авдеевка снова с водой
17:19
В Донецкой области занялись ямочным ремонтом
17:10
ООН передала техническую помощь на КПВВ Марьинка
16:26
Тюнер Т2 на sat-ellite.net
16:22
На Донетчине в местные бюджеты направлено более 2,2 миллиарда гривен
13:06
В ДНР начали заниматься ремонтом дорог
12:37
Педагоги Бахмутской школы №5 повышают свою квалификацию
12:33
Суд Донецкой области прекратил деятельность предприятий нарушающих охрану труда
12:24
Более миллиону жителей Донбасса грозит дефицит воды, – ООН
12:03
Трипольская ТЭС остановила работу
11:52
В Волновахской районной больнице появилось новое медицинское оборудование
11:46
Кредитные расценки будут пересчитаны в интересах потребителей мелких кредитов
23:43
Великоновоселковский центр социального обслуживания получил помощь от ООН
23:35
Переселенцы на Донетчине открывают свой бизнес за счет грантов
23:28
Выбор украшения для вышивки
22:46
Европа выделила Украине новый кредит
22:17
Что необходимо знать при выборе букета: интересные идеи создания цветочных композиций
22:08
Особенности аренды офисного помещения
21:51
Советы молодым родителям: Одежда для вашего малыша
21:11
Мариупольцы не получают обещанного одесского поезда
20:52
Выбираем горнолыжный костюм
16:22
В фискальной службе Донетчины продолжается работа по предотвращению и противодействию коррупции
16:17
«Артемсоль» в I квартале 2017 года перевыполнило план по производству соли
00:24
В библиотеке Бахмута состоялся мастер-класс «Бумажные чудеса»
Все новости

Архив публикаций

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

По селам на линии соприкосновения будет курсировать передвижной флюорограф

0
79
Общество / Здоровье
0
По селам на линии соприкосновения будет курсировать передвижной флюорограф

Мобильную лабораторию по флюорографом на юге Донецкой области запустило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Как рассказал председатель регионального офиса УВКБ ООН Мулусев Мамо, стоимость проекта составила около 240 тысяч гривен.

- Наша организация выделила средства на ремонт этого оборудования, так как оно очень давно не работало, - отметил Мулусев Мамо.

Сделать флюорографию в передвижной лаборатории смогут жители населенных пунктов на линии разграничения. Лаборатория будет курсировать по селам по графику.

До ТеБе


Похожие публикации

Вчера, 17:10
ООН передала техническую помощь на КПВВ Марьинка
14-07-2016
В Мариуполе возобновила работу экологическая лаборатория
23-06-2016
В Донецкой ОГА объяснили механизмы возобновления социальных выплат для ВПЛ
22-01-2016
Убытки Донецкой области за время военного конфликта достигли 5,4 млрд. гривен
10-10-2014
Представительство ООН откроется в Луганской области
9-07-2014
Еще трем селам в Ясиноватском районе ДТЭК Донецкоблэнерго восстановил электроснабжение

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх