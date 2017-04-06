В Бахмуте появилась мобильная амбулатория

В течение апреля два раза в неделю в Бахмуте будет работать мобильная амбулатория. Об этом сообщает Центр первичной медико-санитарной помощи Бахмутского городского совета.
- Мобильная амбулатория - это важный инструмент для приближения медицинской помощи тем, кто в ней нуждается, но по слабости здоровья или из-за удаленности региона не пользуется ею, - пишут медики.
Принимать пациентов будет врач-терапевт по графику. По назначению врача желающие смогут сделать ЭКГ, спирографию, пульсоксиметрию (измерение насыщенности крови кислородом), измерить уровень глюкозы крови, а также измерить артериальное давление.
До ТеБе