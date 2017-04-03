Пострадавшим в АТО предоставят путевки в санатории

В целях содействия усилению социальной защиты лиц с инвалидностью и пострадавших участников антитеррористической операции, обеспечению предоставления санаторно-курортных услуг на более качественном уровне, Кабинетом Министров Украины принято постановление от 01.03.2017 № 110 «Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения некоторых категорий инвалидов санаторно-курортными путевками, и внесении изменений в порядки, утвержденные постановлениями Кабинета Министров Украины от 22 февраля 2006 г. № 187 и от 31 марта 2015 № 200».
Отныне санаторно-курортное лечение лиц с инвалидностью от общего заболевания и с детства (в том числе лиц с инвалидностью с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга) и пострадавших участников антитеррористической операции осуществляется путем безналичного перечисления средств санаторно-курортным учреждениям за предоставленные услуги в соответствии с заключенными договорами по обеспечению путевкой путем возмещения ее стоимости в размере установленной предельной стоимости путевки. Предельная стоимость путевки определяется ежегодно Министерством социальной политики Украины по согласованию с Министерством финансов Украины. Кроме этого, перечень базовых услуг, которые должны предоставляться лицам в соответствии с медицинскими рекомендациями входят в стоимость путевки и утверждается Минсоцполитики.
Для получения путевки лица должны находиться на учете в органах социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства, а такие, которые переселились из временно оккупированной территории или районов проведения антитеррористической операции, - по фактическому месту жительства согласно справке о постановке на учет лица, которые перемещаются с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции, в соответствии с личным заявлением и медицинской справкой по форме № 070 /о.
Порядками предусмотрено самостоятельный выбор льготной категорией граждан санаторно-курортного заведения соответствующего профиля лечения, далее необходимо обратиться в управление социальной защиты населения, где проверяется заведение на соответствие установленным требованиям. По результатам проверки санаторно-курортного учреждения на соответствие заключается трехсторонний договор, на основании которого предусмотрено безналичное перечисление средств санаторно-курортным учреждениям за предоставленные услуги.