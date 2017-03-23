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Волновахский реабилитационный центр получил партию ортопедической обуви

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Общество / Здоровье
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Волновахский реабилитационный центр получил партию ортопедической обуви

Поступила первая партия ортопедической обуви для воспитанников Волновахского районного центра социальной реабилитации детей-инвалидов от ортопедического центра ООО «Терно - ТОП» (Тернополь), который работает по целевой государственной программе. Первые 9 детей дошкольного и школьного возраста с особыми потребностями, для которых индивидуальная программа реабилитации предусмотрено обеспечение ортопедическими изделиями, бесплатно получили по 1-2 паре туфлей и сандалий.

Эта обувь изготовлена из натуральной кожи, имеет высокий задник, жесткий берц, вкладные стельки и прочную подошву и, что важно, красиво. Все эти особенности способствуют исправлению ходьбы детей с проблемами стоп, плоскостопия, обеспечивают фиксацию суставов. Важность правильного выбора обуви трудно переоценить, ведь от этого зависит состояние всего опорно-двигательного аппарата.

Для того, чтобы начать это благое дело, большую работу проделала представитель завода Тучина Лариса Германовна при содействии народного депутата Д.В.Лубинця, председателя Волновахского районного совета В.Д.Лубинця, председателя ОО «Луч Волноваха» Р.Д.Казиняна. Кропотливую работу по сбору, оформлению документов, разъяснению, помощь в замерах проводили сотрудники Центра реабилитации и УСЗН. Особенно низкий поклон сапожникам из Тернополя!

И это только начало, ведь большое количество «особых» детей нашего района нуждаются в ортопедической обуви.

Дети Волновахского районного центра социальной реабилитации детей - инвалидов и их родители очень благодарны всем причастным к этому делу, ведь в этих обновках дети будут чувствовать себя комфортно и удобно при любых обстоятельствах.



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