Волновахский реабилитационный центр получил партию ортопедической обуви

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В Дружковке открыли центр реабилитации для людей с инвалидностью

В Артемовске открыли социальный центр для людей с особыми потребностями

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