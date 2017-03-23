В Марьинском районе Донецкой области состоялась акция «Останови туберкулез»

Марьинский районным центром социальных служб для семьи, детей и молодежи к международному дню борьбы с туберкулезом проведена акция «Останови туберкулез!». На базе общеобразовательных школ района состоялось 6 мероприятий (видеолектории, беседы, игры), которыми охвачено 106 детей.
Так, 17 марта специалистом по социальной работе Любченко Татьяной совместно с социальным педагогом Раевской Ларисой на базе Дачненской СОШ была проведена групповая работа с учащимися 9 и 11 классов «Туберкулез и его профилактика. Что необходимо знать о туберкулезе», целью которой было ознакомить учеников с проблемой заболевания туберкулезом, воспитывать в них знания о последствиях этого заболевания, симптомов и путей передачи инфекции. Было продемонстрировано видеоролик, призывающий молодежь к здоровому образу жизни. Работой было охвачено 10 учеников.
20 марта специалистом по социальной работе Масло Лилией совместно с медицинским работником Савчук Аллой на базе Зарянской ОШ была проведена групповая работа с учениками 7 класса «Туберкулез и его профилактика. Что необходимо знать о туберкулезе». Была проведена беседа, в которой были охвачены все аспекты этого заболевания. Ученики получили брошюры, призывающие молодежь к здоровому образу жизни. Работой было охвачено 13 учеников.
21 марта 2017 года специалистом по социальной работе Пойдимировой Еленой на базе Елизаветовской СОШ была проведена групповая работа с учащимися седьмого класса на тему: «Остановите туберкулез, пока я живу!», Целью которой было ознакомить детей с инфекционной болезнью - туберкулезом, причинами и симптомами заболевания, методами профилактики; научить детей соблюдать правила гигиены воспитывать ответственное отношение к своему здоровью. Работой было охвачено 20 учеников.
Специалистом по социальной работе Кругловой Оксаной 21 марта 2017 года в Богоявленской ООШ была проведена лекция с учениками 7 класса на тему «Что нужно знать детям о туберкулезе», целью которой было ознакомить учеников с проблемой заболевания туберкулезом, расширить и углубить знания учащихся о туберкулезе как опасной болезни, подчеркнуть соблюдении правил, которые помогут предотвратить заболевание туберкулезом. Были вручены памятки и листовки на эту тему. Дети принимали активное участие, охотно отвечали на поставленные вопросы. Работой было охвачено 7 учеников.
21 марта специалистом по социальной работе Феденко Мариной совместно с заместителем директора Макеевой Светланой на базе Новоукраинской СОШ была проведена групповая работа среди учащихся по теме «Туберкулез: это надо знать!». Целью этого мероприятия было привлечение внимания к проблеме борьбы с туберкулезом и информирования детей об опасности и тяжкие последствия заражения туберкулезом, о средствах профилактики этой болезни в учебных заведениях, ведь формирование, сохранение и укрепление здоровья детей и взрослых граждан Украины - одна из актуальных проблем нашего общества. Детям было предложено ознакомиться с профилактическими мерами и самостоятельно составить памятку «Как предупредить туберкулез». Ученики проявили знания и ответственно справились с заданием. Работой было охвачено 23 ученика.
22 марта специалистом по социальной работе Соколенко Витой совместно с медицинским работником Масло Еленой на базе Новоселидовской СОШ была проведена групповая работа с учащимися 6-9 классов «Туберкулез и его профилактика». Работой было охвачено 35 учеников.
Источник: Новости Донбасса сегодня