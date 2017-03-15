В ДНР началась регистрация пациентов из подконтрольного Украине Донбасса

С сегодняшнего дня в самопровозглашенной ДНР началась регистрация пациентов нуждающихся в лечении, которые проживают на подконтрольной Украине части Донбасса, об этом сообщают в пресс-службе «министерства» здравоохранения ДНР.
«Сегодня началась регистрация пациентов с подконтрольной Киеву части Донбасса, которые желают получить медицинскую помощь. Она будет проходить через «горячие линии» «министерства», а также профильных учреждений, оказывающих высокоспециализированную медпомощь в рамках гуманитарной программы воссоединения народа Донбасса», — отметили в «ведомстве».
В связи с тем, что регистрация пациентов проходит через горячие линии, документы пациентов необходимо предоставить через электронную почту. Затем уже медицинская комиссия определит проблему, и в случае верификации диагноза сможет зарегистрировать пациента. Телефоны «минздрава» ДНР можно найти на сайте «ведомства».
Жители оккупированного Донбасса с неприязнью отнеслись к данной инициативе «властей». Сообщается, что в некоторых городах, а именно в Ясиноватой не хватает врачей, и медикаментов. Например, для сдачи анализов нет реагентов и простейших лекарств. Жители Кировского района Донецка сообщают, что в районных больницах давление меряют уборщицы.