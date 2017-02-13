Бахмутские медики могут пополнить ряды безработных

Ющенко "проели" 75 миллионов, собранных на "Детскую больницу будущего"

В Донецке проблемы с гемодиализом

В Донецке больницы не финансируются - врачи не получают зарплату

На развитие медицинской сферы Донетчины выделят более 500 млн грн

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