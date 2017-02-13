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Бахмутские медики могут пополнить ряды безработных

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Общество / Здоровье
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Бахмутские медики могут пополнить ряды безработных

В связи с острой нехваткой денег, выделяемых государством в виде субвенции на зарплату медицинским работникам, в Бахмуте для экономии средств решено объединить три больницы в одну. В партии «Успішна країна» выступают против такого «прочтения» медицинской реформы и сокращения рабочих мест.

О том, что городской медицине в наступившем году не хватает более 20 миллионов гривен, было известно еще в декабре прошлого года. Городские власти предлагали сократить свободные вакансии, однако этого оказалось недостаточно.

Теперь, по информации, полученной от начальника Управления здравоохранения горсовета, отдельную городскую №2 и детскую больницы, являющиеся самостоятельными юрлицами, присоединят к ЦРБ. Для работников здравоохранения это чревато безработицей: все дублирующие друг друга службы трех больниц будут сокращены. «За ворота» отправится вспомогательный и, возможно, часть младшего медицинского персонала.

«Конечно же только единицы из них смогут отыскать работу сразу. Основная масса уволенных пополнит списки безработных. Их содержание тяжелым бременем ляжет на плечи государства. Работа по переобучению и помощи в трудоустройстве, выплата пособий, а также другие выполняемые службой занятости функции стоят бюджету не малых денег. И вовсе не очевидно, что, поступив таким образом с персоналом этих трех больниц, власти что-то сэкономят для страны в целом. Объективность и умение видеть ситуацию в перспективе – не самые развитые качества наших управленцев. А из-за этого страдают простые люди и их семьи. Страдает государство», - прокомментировал ситуацию председатель исполкома Покровского отделения партии «Успiшна країна» Юрий Завгородний.


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