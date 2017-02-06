Ульяна Супрун посетила Авдеевку

Сегодня Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения Украины посетила Авдеевку, осмотрела больницу, пообщалась с больными и ранеными. Также она отметила. Что медицинские работники хорошо подготовлены, реагируют на все вызовы и профессионально оказывают медицинскую помощь, несмотря на тяжелую ситуацию.
Ульяна Супрун отметила высокий уровень организации работы областного координационного штаба. По ее словам, на примере организации работы в Авдеевке в министерстве здравоохранения разработают алгоритм для других территорий, в случае обострения военной ситуации.