Жители Донетчины уже весной смогут выбрать себе семейного врача

В рамках медицинской реформы первичного звена, которая началась в 2017 году, украинцы смогут свободно выбирать семейного врача и подписывать с ним соглашения, сообщает До ТеБе.
Главный принцип реформы - деньги идут за пациентом. На одного пациента будет выделено 211 грн. В эту сумму заложены средства за консультацию специалиста, физиопроцедуры и перечень анализов независимо от того сколько раз в год человек болеет. Средства будет получать лечебное учреждение, а не сам врач в виде заработной платы. Семейное врач может обслуживать не более 2000 человек, - пояснил директор департамента здравоохранения Донецкой ОГА Юрий Узун.
В своем выборе пациенты могут опираться на электронную систему E-Health, в которой будут находиться данные о врачах (образование, опыт, частота отказов). Принимая решение, нужно понимать, что врача можно будет изменить в случае необходимости.
После того, как пациент определился с врачом, они должны подписать декларацию, которая будет внесена в электронную систему. Желательно сделать выбор весной, чтобы уже летом финансирование начало поступать. Если пациент вовремя не обратится к врачу, чтобы заключить соглашение, он лечиться за собственные средства.