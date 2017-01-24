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Школьников Краматорска снова отправляют на карантин

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Общество / Здоровье
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Школьников Краматорска снова отправляют на карантин

Количество больных респираторными инфекциями, как сообщила сегодня в ходе аппаратного совещания начальник городского отдела здравоохранения Валерия Мельник, в 2,4 раза превысила допустимый эпидемиологический порог.

Сейчас, по словам Марины Мозолевой - начальника Управления образования Краматорского городского совета, на карантин закрыты 7 классов города. Дома остаются 157 школьников.

- Следует отметить, что на этот раз изменилась география заболеваний, - добавила Марина Мозолнва. - Если раньше рост ОРВИ наблюдался в поселковых советах, то сегодня больше болеют ученики школ города.

По состоянию на утро 24 января учебно-воспитательный процесс приостановлен в общеобразовательных школах: №5 (3 класса), №22 (2 класса) и №24 (2 класса).

Напомним, общеобразовательные учреждения Краматорска уже закрывались на карантин в декабре 2016 года.

До ТеБе



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