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Карантин в Славянске из-за вспышки АЧС продлится от 40 до 60 дней

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Общество / Здоровье
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Карантин в Славянске из-за вспышки АЧС продлится от 40 до 60 дней

В Славянске зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. В городе уже уничтожили 6 животных и объявили карантин.

После гибели поросенка местный животновод обратился к ветеринарам. Они обнаружили следы опасного вируса. Сейчас вокруг участка объявили трехкилометровую карантинную зону. Туда не пускают никого, кроме нескольких местных жителей. Затем обязательная санитарная обработка обуви и автомобиля.

«Ну, обработали, я думаю, ничего страшного в этом нет. Сейчас вещи есть более страшные. Что пугает. А это такое – болезнь есть болезнь. У людей, у животных. Колеса обработали, посмотрели не везу ли я кормов, такое. Потому что, говорят, вспышка африканской чумы», – говорит житель Славянска Владимир.

Подойти к пункту ветеринарного контроля близко не разрешают военные. Кроме них на всех выездах из Славянского района дежурят полицейские. Их задача не допустить вывоз мяса или животных из зоны карантина.

«Мясо можно будет провозить через блок-посты с соответствующими документами. Есть перечень документов, выданных санитарно-ветеринарной службой. Если эти документы в полном объеме присутствуют, то, естественно, будет продукция пропущена. Если документов не будет, то будет вызываться на место санэпидемстанция», – комментирует ситуацию начальник сектора превентивной деятельности Славянского отдела полиции Роман Курский.

В Славянске уже уничтожили 6 свиней. Сейчас врачи выясняют, откуда появилась африканская чума в городе. Предварительные результаты уже есть.

«Основная версия – это скармливание домашнему поголовью пищевых отходов. Пищевых отходов человека, в которых и находился этот вирус. Проверяются другие версии, производится расследование. К нему привлечены не только органы ветеринарной медицины, но и органы правоохранительные. Окончательные результаты, я думаю, в течение первых семи суток от начала обследования очага, у нас уже будут», – говорит начальник отдела ГУ Госслужбы по безопасности продуктов в Донецкой области Владимир Кирилюк

Вспышка африканской чумы испугала местных животноводов и фермеров. Однако чиновники уверяют, если обследование покажет, что животные здоровы, то кроме вакцинации им ничего не угрожает.

«В трехкилометровой зоне сейчас происходит учет свиного поголовья для того, чтобы делать вакцинацию. Тут сразу пошли тревожные звонки ко мне, как так. Что будет с нашими свиньями? Ничего не будет. Если они здоровы, то они будут о вакцинированы и доживут свой свиной век нормально», – прокомментировал ситуацию заместитель городского головы Славянска Юрий Подлесный.

Для человека вирус африканской чумы свиней не опасен, говорят медики. Но заболевшие животные погибнут в любом случае. Это может отразиться на продовольственной безопасности и доходах фермеров. За последние четыре года в Украине зафиксировано более 150 очагов этого вируса. В Славянске карантин продлится от 40 до 60 дней.

Донецкие Новости



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