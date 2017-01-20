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На Донетчине запустят единую диспетчерскую скорой помощи

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Общество / Здоровье
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На Донетчине запустят единую диспетчерскую скорой помощи

К середине текущего года в Донецкой области начнет функционировать единая оперативная диспетчерская скорой помощи. В ремонт помещений и закупку оборудования для объекта намерены вложить 60 млн грн.

«Единая оперативная диспетчерская служба – это современный подход к оказанию неотложной медицинской помощи во всем мире. Очень хорошо, что в таких сложных условиях появилась возможность создания высокотехнологичной службы», – отмечает и.о. директора областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Кияшко.

Все процессы оказания неотложной помощи населению будут немедленно контролироваться и станут автоматизированными. Диспетчер сможет видеть, где именно находится бригада, как обстоят дела с расходом лекарств, топлива. Новая служба позволит меньше времени тратить на дорогу по вызову. Диспетчер найдет ближайшую свободную бригаду и отправит ее по адресу.

Центральную мониторинговую диспетчерскую оборудуют в Краматорске. Тут же будет находиться серверное оборудование, дублирующее оборудование установят в Мариуполе.

Всего в Донецкой области будет семь диспетчерских – в Краматорске, Славянске, Константиновке, Мирнограде, Великой Новоселовке, Волновахе и Мариуполе. IT-система каждой из них будет обустроена так, что если случится форс-мажор, то диспетчерская сможет обслуживать и соседнюю территорию.

На ремонтные работы было потрачено примерно 10% от общей суммы проекта, большие расходы будут связаны с закупкой оборудования, его установкой, обучением персонала.

На сегодняшний день в 36-ти диспетчерских пунктах семи станций скорой помощи трудятся 220 диспетчеров, когда произойдет укрупнение и заработает единая диспетчерская, останется 80% диспетчеров, которых будет достаточно для работы на новом оборудовании.

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