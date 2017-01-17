Жителей Краматорска приглашают привиться от гриппа бесплатно

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Украина может остаться без вакцин от гриппа

Эпидемия в Краматорске понемногу идет на спад

За сутки от гриппа в Украине умерли 26 человек

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