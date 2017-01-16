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В Марьинке и Красногоровке начала работу кардиохирургическая бригада

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Общество / Здоровье
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В Марьинке и Красногоровке начала работу кардиохирургическая бригада

В рамках координации и взаимодействия Донецкой облгосадминистрации областной военно-гражданской администрации и Института сердца Министерства здравоохранения Украины и в рамках отработки и координации оказания неотложной медицинской помощи в городе Марьинка, где восстановлена дислокация Марьинской райгосадминистрации районной военно-гражданской администрации, и городе Красногоровка развернута работа медицинских кардиохирургических бригад, которые возглавляет непосредственно руководитель Института сердца МЗ Украины, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАМН Украины Тодуров Борис Михайлович.

Основной акцент в процессе оказания неотложной кардиохирургической помощи медицинского осмотра сосредоточено на оказании помощи детям и малообеспеченным семьям.

В процессе оказания медицинской и консультативной помощи руководителем Института сердца МЗ Украины Тодуровым Борисом Михайловичем и руководством Марьинской райгосадминистрации районной военно-гражданской администрации отработаны координация и взаимодействие, имеющее целью:

- Обеспечение системной консультативной и кардиохирургической помощи для жителей, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения;

- Медикаментозного и медикотехничного обеспечения поддержки клинических учреждений, находящихся в городах Марьинка и Красногоровка;

- Разработка механизмов доставки и госпитализации тяжелобольных пациентов, нуждающихся в неотложной кардиохирургической помощи, в Институт сердца и проведения лечения и обеспечения пребывания в условиях национального центра на безвозмездной основе.

Руководитель Института сердца МЗ Украины Тодуров Б.М. отметил важность координации и взаимодействия, достигнутое на уровне руководителей областной и районной военно-гражданских администраций и подчеркнул необходимость дальнейшей активизации системной работы с учетом того, что смертность граждан Украины в результате кардиозаболеваний является крупнейшей в Европе. А в условиях ведения боевых действий в зоне столкновения, борьба за каждую жизнь украинских граждан является высшей целью, как медиков, так и руководства исполнительной власти.
В Марьинке и Красногоровке начала работу кардиохирургическая бригада


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