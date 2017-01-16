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В Марьинке предоставили план восстановления жилья в 2016 году

Вопрос выплат пенсий в Марьинке и Красногоровке на контроле у Жебривского

В Марьинке и Красногоровке открылись Центры поддержки семьи

В Марьинке и Красногоровке установят новую систему очистки питьевой воды

В Марьинке и Красногоровке начала работу кардиохирургическая бригада

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