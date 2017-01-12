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Днепровские врачи проведут обследование жителей Марьинки

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Общество / Здоровье
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Днепровские врачи проведут обследование жителей Марьинки

Врачи из Днепра будут оказывать медицинскую помощь жителям прифронтовой Марьинки в рамках проекта «Помощь идет». На первом этапе медицинское обследование пройдут 350 жителей прифронтового города.

Об этом рассказала народный депутат Татьяна Рычкова во время пресс-конференции в Краматорске. По ее словам, сейчас в Марьинке медицинские учреждения наполнены кадрами только на 61%.

Кроме того медицинские учреждения, расположенные вблизи линии разграничения из-за обстрелов повреждены, и были вынуждены закрыть отдельные отделения. Как рассказал главный врач КЛПУ Марьинская районная больница Николай Слюсаренко, медицинское учреждение сократило количество койкомест с 350 до 140, а большинство отделений пришлось перевести в кураховские больницы.

До ТеБе


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