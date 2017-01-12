Днепровские врачи проведут обследование жителей Марьинки

Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

На КПВВ под Артемовском установили медпункт

"Врачи без границ" уходят из Бахмута

В Мариуполе с 1 января заработает областная больница

Топ за неделю 7463 2907 1836 1147 1053

Интересное