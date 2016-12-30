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Есть ли необходимость в фильтрации воды?

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Общество / Здоровье
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Есть ли необходимость в фильтрации воды?


На сегодняшний день, перед отправкой воды к потребителю, её тщательно очищают при помощи специальных технологий. Многие рискуют употреблять воду прямо из под крана, без предварительной очистки, не подозревая о том, что такая вода содержит бесчисленное количество вредных бактерий.

Забыть о них могут лишь те, кто вооружился фильтрационным устройством, о котором можно узнать на сайте pershavoda.com. Рынок предлагает широкий ассортимент фильтрационных систем, благодаря которым, можно оградить себя и близких от различных заболеваний. Фильтр используют не только для очистки питьевой воды, но и для воды, которой пользуются в бытовых целях, например для мытья посуды. Для очистки такой воды используют специальные умягчители воды.

Наиболее популярным фильтром для воды на сегодняшний день является фильтр – кувшин, состоящий из:

• Чаши - куда заливается вода для дальнейшей очистки;
• Угольного фильтра - который служит непосредственно для очистки;
• Резервуара - в котором хранится прошедшая фильтрацию вода;
• Крышки - которая предотвращает попадание пыли в резервуар с очищенной водой.

Примерный средний объем данного фильтра составляет около двух литров. Единственным уходом за данной моделью фильтра является своевременная замена угольных фильтрующих картриджей.

Не меньшей популярностью пользуются фильтры, представляющие собой обычную насадку, которая устанавливается на водопроводный кран. Данные фильтры имеют небольшие размеры, поэтому просты в эксплуатации. Все, что необходимо для того, чтобы получить чистую и вкусную воду, всего лишь подключить данное фильтрующее устройство к крану. На таких фильтрующих насадках возможно наличие специальных переключателей, которые позволяют регулировать напор воды.

Для семей, имеющих большое количество человек, идеально подойдет стационарная фильтрующая система, которая имеет высокую производительность. Данное фильтрационное устройство устанавливают под раковиной. Таким образом, с использование эффекта обратного осмоса мы получаем отфильтрованную воду от солей и тяжелых металлов. Данное фильтрационное устройство можно комбинировать с угольными фильтрами, выполняя предварительную фильтрацию. В данной системе используется уже не угольный картридж, а специальная пористая мембрана, в которой отверстия соответствуют молекуле воды, а значит, она не будет пропускать через себя то, что будет больше её молекулы.

Использование каких-либо перечисленных фильтрационных устройств позволит сохранить здоровье, защищая от воздействия вредных бактерий и вирусов. Употребляя очищенную воду в пищу, Вы огораживаете себя от различного рода болезней.


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