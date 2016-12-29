В Мангушском районе привели статистику заболевания ОРВИ

Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Эпидемия в Краматорске понемногу идет на спад

Заболеваемость гриппом в Донецкой области снизилась на 28%

Количество больных ОРВИ в Константиновке выросло в несколько раз

Топ за неделю 4399 1717 1244 1154 977

Интересное