В Мангушском районе привели статистику заболевания ОРВИ

Во исполнение протокольного поручения №51 от 19.12.2016 года, Мангушский межрайонный филиал ГУ «ДОЛЦ МОЗ Украины» информирует: что нами обеспечено проведение мониторинга уровня заболеваемости детей и температурного режима в общеобразовательных и детских учебных заведениях района, информация сообщена на оперативном совещании при главе райгосадминистрации, а именно:
В течение 51 недели (15.12.- 21.12.2016 г.) по данным лечебной сети зарегистрировано 193 обращений с ОРВИ, показатель заболеваемости на 10 тыс. населения 71,4% ниже на 7,3% показателя прошлой недели. Однако эпидпорог не превышен (эпидпорог - 86,9%).
Заболеваемость ОРВИ детей до 14 лет снижается и составляет - 51 случай, показатель заболеваемости на 10 тыс. нас. 219,3, однако превышает эпидпорог в 1,5 раза (эпидпорог - 148,5).
Решением районной комиссии техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций восстановлен учебно-воспитательный процесс в 5 школах, а именно: Мангушской СОШ №1, Мангушской СОШ №2, Урзуфской СОШ, Ялтинской СОШ №2, Бердянской общеобразовательной школы.
В детских учебных заведениях района из причин заболеваемости ОРВИ отсутствуют 6,9%, что не превышает показатели эпидпорога, высокая заболеваемость регистрируется в ДОУ №4 с. Урзуф, где отсутствуют по болезни 20,8% детей.