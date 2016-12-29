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В Краматорской детской поликлинике внедряют инновационные технологии

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Общество / Здоровье
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В Краматорской детской поликлинике внедряют инновационные технологии

В инфекционном боксе Краматорской детской поликлиники, который ранее был очень холодным из-за своего расположения, теперь установлена система инфракрасного отопления. Сегодня температура в палате 23 градуса.

Подарок в виде скрытой системы инфракрасного обогрева больницы сделало предприятие «Инновационные системы отопления». Устройство работает от электричества. Его преимущество в том, что он, в отличие от обогревателей, не сжигает воздух. Стоимость оборудования для комнаты площадью 16 квадратных метров – 18 тысяч гривен.

Для детской больницы этот год оказался очень удачным, говорит главный врач Виктор Мишин. В этом году было приобретено аппарат искусственной вентиляции легких, несколько инкубаторов, кислородные концентраторы, аппарат ультразвукового исследования и многое другое. Кроме этого был сделан капитальной ремонт четырех палат с полной заменой отопления и сантехники. Такого поступления средств из местного бюджета заведение не получал уже около 10 лет.

Главный врач КМУ «Детское территориальное медицинское объединение» Виктор Мишин говорит: «Если такими темпами будет идти финансирование из местного бюджета, то в течение 1-2 лет мы сможем полностью обновить технику и интерьер больницы. Все ремонты, которые мы делали своими силами, сводились на нет из-за грибка, потому две палаты сталкивались с холодным коридором. Сейчас там зонирована и утепленная стена. Все должно быть нормально. Капитальный ремонт был сделан в четырех палатах, в тринадцати палатах заменены полы». Сегодня больница все еще нуждается в финансировании для полной замены старой техники и проведение ремонта в коридорах. Местные власти уверяют, что в следующем году финансирование также будет активным.

В этом году в больнице за счет международных организаций полностью заменили окна, а в следующем должны приступить к утеплению фасада.

До ТеБе


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