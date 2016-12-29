В Краматорской детской поликлинике внедряют инновационные технологии

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Медицина, доступная для всех

Без отопления в Донецке остается 291 жилой дом

В Краматорске на базе городской больницы №1 открыто отделение детской хирургии

Жители Краматорска могут остаться без отопления после Нового года

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