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В Дружковке появился класс-трансформер

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Общество / Образование
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В Дружковке появился класс-трансформер

Благодаря участию детей, учителей и общественных активистов в социальном проекте «Город - своими руками» жители поселка Сурово имеют класс-трансформер на базе учебно-воспитательного комплекса №4.

Свободное пространство на базе УВК №4, должен не только развивать школьников, но и объединить жителей общины. Это было одним из условий при написании проекта. Стоимость работ и оборудования - 150 тысяч гривен. За эти средства отремонтировали помещение, закупили планшеты, ноутбук, проектор, экран и кресла. После того как пройдут занятия в школе, пространство для общения будут иметь взрослые. Посетители класса-трансформера будут самостоятельно решать, как проводить свободное время, чтобы было и интересно, и полезно.

- Основная цель проекта - развитие инициативы жителей поселка. Чтобы они поняли, что от них многое зависит, и мы рады, что наша инициатива нашла такое воплощение, - сказал на открытии класса главный инженер компании «Vesco» Владимир Черняков.

Это уже не первый проект школы и общественных активистов. Вместе им удалось создать «Аллею Дружбы», обустроить спортивную и игровую площадку возле учебного заведения, заменить окна, пополнить библиотеку новыми книгами. Сейчас работают над проектом по установлению в школе очистной станции для воды.

- У нас был запрос сделать это пространство интересным и полезным как для детей, так и для учителей. Мы стараемся приучить детей к другим методикам работы. Использовать и проектор, и планшеты, тестирование в образовательном процессе. Это такая хорошая традиция для нашей команды. Мы привлекали учителей и детей, и они сами нам рассказали, чего на самом деле им не хватает, - рассказала корреспонденту «До ТеБе», - представитель общественной организации «Украина возможностей» Светлана Агаджанян.

В ближайшее время в школе покажут документальные фильмы путешествующего фестиваля Docudays UA.



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