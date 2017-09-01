Иллиновская опорная школа откроется не раньше первого ноября

В срок до первого сентября школу в селе Иллиновка отремонтировать не удалось. На первое сентября готов старый корпус, именно там учаться школьники. В начале октября будут отремонтированы новый корпус и столовая, а торжественное открытие опорной школы планируется первого ноября.
Я каждый день провожу инспекцию в школе. Работаем с подрядчиками, чтобы они ускоряли темпы. У нас проблема со строителями, лучшие работают за границей, - рассказал председатель Иллиновской объединенной территориальной общины Владимир Маринич.
Также в этом году в Иллиновке планируют открыть молодежный центр.
До ТеБе