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Павел Жебривский поздравил школьников Дружковки с Днем знаний

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Общество / Образование
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Павел Жебривский поздравил школьников Дружковки с Днем знаний

Сегодня Павел Жебривский посетил опорную школу №17 в городе Дружковка, где поздравил школьников и учителей с Днем знаний. Во время торжеств он вручил школьникам Дружковки сертификат от 7 детских спортивных площадок с искусственным покрытием и ознакомился с современной утварью опорной школы.

«Несмотря на задержку ремонтных работ в Дружковской школе, это образовательное учреждение открывает свои двери для школьников. Опорная школа Дружковки одна из лучших школ не только Донецкой области, но и Украины. Мне бы очень хотелось, чтобы из стен этой школы вышли настоящие патриоты. Я убежден, что учительский коллектив, оборудование должно способствовать тому, что Дружковка станет образовательным центром Украины», - отметил во время торжественной речи руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.


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