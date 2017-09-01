Павел Жебривский поздравил школьников Дружковки с Днем знаний

Сегодня Павел Жебривский посетил опорную школу №17 в городе Дружковка, где поздравил школьников и учителей с Днем знаний. Во время торжеств он вручил школьникам Дружковки сертификат от 7 детских спортивных площадок с искусственным покрытием и ознакомился с современной утварью опорной школы.
«Несмотря на задержку ремонтных работ в Дружковской школе, это образовательное учреждение открывает свои двери для школьников. Опорная школа Дружковки одна из лучших школ не только Донецкой области, но и Украины. Мне бы очень хотелось, чтобы из стен этой школы вышли настоящие патриоты. Я убежден, что учительский коллектив, оборудование должно способствовать тому, что Дружковка станет образовательным центром Украины», - отметил во время торжественной речи руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.