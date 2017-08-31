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В Мариуполе открыли новый корпус донецкого университета

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Общество / Образование
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В Мариуполе открыли новый корпус донецкого университета

Сегодня, 31 августа, в Мариуполе торжественно открыли новый пятиэтажный корпус Донецкого государственного университета управления.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Здание корпуса, по информации МинВОТ, имеет площадь 1200 квадратных метров, на которых разместились 6 лекционных залов и 34 аудитории.

- Стоимость ремонта в ДонНУУ - 20 млн грн, что включает благоустройство, утепление, оснащение помещений, оборудования мебелью, оргтехникой. Финансирование ремонтных работ проводились в том числе за счет USAID в рамках проекта "Украинская инициатива повышения уверенности", бенефициаром которого является МВОТ, - рассказали в пресс-службе Министерства.

В новом корпусе ДонНУУ будет учиться 930 студентов, из них - 343 переселенца, 55 жителей из населенных пунктов вблизи линии соприкосновения и 208 мариупольцев.
В Мариуполе открыли новый корпус донецкого университета
В Мариуполе открыли новый корпус донецкого университета

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