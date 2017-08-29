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Новый учебный год: Что ждет школьников в Мариуполе

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Общество / Образование
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Новый учебный год: Что ждет школьников в Мариуполе

В этом году в Мариуполе (Донецкая обл.) власти взяли на себя обязательства отремонтировать рекордное количество число школ и детских садов. Меняли окна, ремонтировали крыши, спортивные залы, детские площадки и благоустраивали дворы. Однако, к 1 сентября успели не все. Треть работ еще даже не начали.

Правда, в Департаменте образования Мариупольского городского совета пообещали, что это никак не повлияет на учебный процесс. «Вопросы будут больше связанные с завершением работ по ремонту кровель, по замене оконных блоков, так же по ремонту сетей. Этих работ у нас осталось порядка 25% из общего объема. Они ни коем образом на учебный процесс повлиять не должны. И не будут влиять на учебный процесс», – сообщил заместитель городского головы Александр Кочурин.

Нововведения в этом учебном году коснутся в основном учеников младших классов. Изменится подход к системе оценивания – с этого года доступ к оценкам ученика будут иметь только преподаватель и родители ребенка. На родительских собраниях будет запрещено озвучивать как недочеты, так и достижения ребят. «До 4 класса не будет бального оценивания, информатики, музыки, ИЗО, трудового обучения и физкультуры. Аккуратные поправки в тетрадях не повлияют на оценку. Учителям в тетрадях первоклассников будет запрещено делать пометки красными чернилами. Изменения коснулись всех программ начальной школы. Из программы убрали излишнюю теорию, которая была даже в музыке и ИЗО. В чтении отменили гонки на скорость. Упор делается на правильную речь и анализ прочитанного», – рассказала директор Департамента образования горсовета Татьяна Братчикова.

Что касается новой системы каникул, в этом году она не коснется мариупольских школ. Уже подписано распоряжение городского головы, согласно которому учиться и отдыхать дети будут по графику прошлого года. «В этом году, этого пока не будет. Проработаем в 2017-2018 году, если захотят родители, общественность, дети, значит будем переходить. Нет – сделаем опрос и останемся на классическом. Законодатель разрешает нам решать этот вопрос на уровне школ и города», – отметила Татьяна Братчикова.

Учебников хватит всем, об этом так же отчитались в Департаменте образования, а вот с учителями проблема. В Мариуполе ощущается нехватка молодых кадров профильных предметов, таких как физика, химия, биология.

Стоит отметить, что продолжается и украинизация учебного процесса. В этом году сразу две школы получили статус украинских.

Донецкие Новости


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