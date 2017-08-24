Школе в Алексеево-Дружковке предлагают присвоить имя Алексея Тихого

Традиционный велопробег ко Дню независимости в этом году проходил под девизом «Школе в Алексеево-Дружковке - имя Алексея Тихого».
Тридцать участников мероприятия поддержали такое предложение. На старте даже приняли резолюцию.
- Мы обратились к Дружковскому горисполкому, отделу образования городского совета, чтобы они присвоили школе имя Алексея Тихого. Коллектив школы также поддержал предложение, должны провести собрание и отправить в эти структуры письмо с просьбой о переименовании, - рассказал председатель ОО «Общество Алексея Тихого» Евгений Шаповалов, передает До ТеБе.
В целом же велопробег в этом году стартовал от школы в Алексеево-Дружковке. Финишировали велосипедисты в селе Александро-Калиново Иллинивской ОТГ. В музее окружающей среды для участников провели интересную экскурсию. Также велосипедисты полакомились вкусненьким кулешом и покатались на интересных велоагрегатах.
Организаторами велопробега ко Дню Независимости Украины выступили ОО «Общество Алексея Тихого» и Дружковский велоклуб «LEVEL».
Как отмечает Евгений Шаповалов, велопробег проводится уже в восьмой раз, и каждый год отличается друг от друга. Однажды он был совместный с байкерами. А в прошлом году, например, посвящен проспекту Алексея Тихого. Тогда более 100 велосипедистов отправились из поселка Семеновка, который в Славянском, к ландшафтному парку "Клебан-Бык".