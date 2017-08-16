В Украине массово закрывают школы

Количество школ в Украине к 2017-2018 учебному году сократится на 162, до 16 566 – по сравнению с 2016-2017 учебным годом.
Об этом говорится в презентации Министерства образования и науки. Средняя наполняемость классов составит 13 учеников в сельской местности, в городах — 25 учеников.
Как сообщалось, Национальная академия наук Украины не поддерживает предложение Министерства образования убрать из обязательного изучения в старшей школе естественные дисциплины. Об этом говорится в сообщении НАНУ.
Минобразования во главе с министром Лилией Гриневич предлагает исключить из перечня обязательных все естественные дисциплины, предусмотренные нынешним учебным планом – физику, астрономию, химию, биологию, географию, экологию.
Вместо этого предлагается единственная дисциплина "Человек и природа" с объемом преподавания 3 часа в неделю, то есть 15,4% от инвариантной части предметов. Для сравнения: сейчас общая доля естественных дисциплин в обязательной части учебного плана для 10-11 классов составляет около 23%.
"Отказ от изучения естественных дисциплин и информатики приведет к дальнейшему падению общего интеллектуального уровня выпускников, невозможности обеспечения абитуриентами высших учебных заведений по естественным и техническим специальностям, уменьшению потребности в учителях по этим предметам, а в дальнейшем – к снижению количества аспирантов, научных и научно-педагогических работников, что может вызвать упадок отечественной науки и системы высшего образования", – подчеркивают в НАНУ.
МинПром