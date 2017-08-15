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В Донецке открылась школьная ярмарка

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Общество / Образование
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В Донецке открылась школьная ярмарка

Сегодня, 15 августа в центре Донецка на пересечении ул. Кобозева и пр. Павших Коммунаров (сквер "Сокол"), открылась школьная ярмарка.

В ярмарке принимают участие около 20 субъектов хозяйствования, в том числе торговый центр ООО «Галактика», Шахтерская трикотажная фабрика ООО «Лемуа», ООО «Союзпечать», ООО «Полиграфический дом «Донеччина» и другие.

На ярмарке представлен широкий ассортимент товаров для школьников. В продаже имеется более 300 наименований школьно-письменных, канцелярских товаров, печатной продукции.
В Донецке открылась школьная ярмарка

Цены на наиболее востребованные виды товаров для школьников:

- ручки шариковые от 3 до 25 руб;

- карандаши от 5 до 15 руб;

- тетради от 4 до 50 руб;

- дневник от 25 до 60 руб;

- цветные карандаши от 35 до 200 руб;

- пластилин от 27 до 100 руб;

- альбомы для рисования от 13 до 75 руб;

- краски акварельные от 35 до 135 руб;

- пеналы от 80 до 350 руб;

- фломастеры от 30 до 150 руб;

- рюкзаки от 450 до 1000 руб;

- детские книги от 10 руб.

Как сообщает сайт городской "администрации" Донецка, школьная ярмарка будет работать каждый день до 31 августа с 9:00.


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