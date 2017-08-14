В Дружковке завершились ремонтные работы опорной школы

Торжественное открытие опорной школы в Дружковке состоится в конце августа. Мероприятие должен посетить Президент Украины Петр Порошенко.
На сегодняшний день полностью завершены работы по термомодернизации здания. Заменены окна, отремонтированы библиотека, столовая и спортивный зал, заменены три тысячи квадратных метров кровли.
- Ремонтные работы опорной школы уже полностью завершены. Осталось сделать уборку прилегающей территории, - рассказала начальник отдела по информационным и внутриполитическим вопросам исполкома Дружковского городского совета Ирина Мамцева.
Несмотря на опасения жителей Дружковки, опорная школа начнет работать в срок. 1 сентября здание примет учеников.
До ТеБе