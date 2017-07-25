В этом году в Константиновке появится инклюзивный класс

Европейскую практику обучения детей с инвалидностью в неспециализированных школах внедрят в городе Константиновка. В СОШ № 3 в 2017 году планируется открыть первый инклюзивный класс, то есть дети с особыми потребностями будут учиться не дома, а вместе с другими учениками.
- Нам надо менять не только сферу образования, а и другие сферы жизни. Чтобы дети не чувствовали себя лишними, чтобы они были частью этого мира. В этом плане инклюзивное образование будет только помогать. Мы планируем начать внедрение инклюзивного образования в общеобразовательных школах города. Такие планы у нас есть, возможно в этом году, в третьей школе заработает инклюзивный класс, - рассказала начальник Константиновского управления образования Ольга Барабаш, сообщает До ТеБе.
Вопросы создания таких классов вынесен на сессию городского совета, которая состоится в сентябре.