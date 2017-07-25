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Для детей с 1 по 4 класс, разрешили посещать школу по желанию родителей

В этом году в Константиновке появится инклюзивный класс

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