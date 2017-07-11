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Донецкий технический университет признан лучшим среди вузов Донбасса

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Общество / Образование
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Донецкий технический университет признан лучшим среди вузов Донбасса

Донецкий национальный технический университет занял 5-ю позицию в рейтинге вузов востока Украины в ежегодном консолидированном рейтинге вузов страны III-IV уровней аккредитации и стал лучшим среди вузов Донецкой и Луганской областей.

Консолидированный рейтинг подытоживает общие рейтинговые места учебных заведений по версии «Топ-200 Украина», «Scopus» и «Вебометрикс». Каждый из источников использует различные критерии оценки высших учебных заведений.

Данный рейтинг вузов Украины в 2017 году охватывает 288 учебных заведений, содержит 7 подрейтингов ТОП-10, один из которых – «Лучшие вузы регионов Украины».

В ТОП-10 в рейтинге «Лучшие вузы восточного региона» вузы Донбасса занимают 5, 7 и 8 места. Это вузы Донецкой области.

Места распределились между вузами:

Донецкий национальный технический университет (базируется сейчас в Покровске) – 5-е место

Место в общем рейтинге 17

По версии:

Топ 200 Україна 25
Webometrics 25
Scopus 23

Суммарный балл 73

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького (базируется сейчас в Лимане, Краматорске)– 7-е место

Место в общем рейтинге 34-35

По версии:

Топ 200 Україна 85
Webometrics 41
Scopus 7

Суммарный балл 133

Донбасская государственная машиностроительная академия (Базируется сейчас в Краматорске) – 8-е место

Место в общем рейтинге 42

По версии:

Топ 200 Україна 71
Webometrics 60
Scopus 28

Суммарный балл 159

Вузы Донецкой области по своим позициям в восточно-региональном рейтинге уступили Харьковским. Так, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина занимает 1-ю позицию.

Вузы Луганской области в рейтинг ТОП-10 «Лучшие вузы восточного региона» не вошли.

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко занял 52-ю позицию в общем рейтинге вузов Украины, Луганский государственный медицинский университет – 139-140-ю позицию, а Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля – 146-ю.

По Украине свои ведущие позиции подтвердил Киевский национальный университет им. Шевченко, возглавив Консолидированный рейтинг.

Донецкие Новости


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