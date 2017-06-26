В Великоновоселковском районе прошли выпускные вечера

Выпускной вечер - незабываемый момент в жизни каждого старшеклассника, который уже на следующий день будет шагать взрослой жизнью. Это не просто день, а радостный праздник, который дает начало новым ожиданиям, амбициям и стремлениям.
24 июня 2017 года в Андреевской ООШ I-III ступеней состоялся выпускной вечер для учащихся 11 классов.
Среди почетных гостей на выпускном вечере был первый заместитель председателя Великоновоселковской райгосадминистрации Алчиев А.С., андреевский сельский председатель Хиргий В.С.
С приветственными словами к выпускникам обратились почетные гости, пожелав добра, исполнения желаний, а главное не ошибиться в выборе профессии. Также поблагодарили педагогический коллектив за труд и преданность избранному делу.