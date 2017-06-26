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Выпускники марьинских школ отметили выпускной вечер

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Образование / Фото регион
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Выпускники марьинских школ отметили выпускной вечер

Выпускной вечер это праздник, которого нет ни в одном календаре, но который является выдающимся событием в жизни каждого человека. Это первая ступенька во взрослую жизнь, а пропуском в него станет документ, который получили выпускники - аттестат о полном среднем образовании. Этот праздник наполнен грустью прощания с беззаботным детством, школьными друзьями и одновременно открывает радость встречи с неизвестным, и все же таким обольстительным будущим.

23 июня выпускные вечера состоялись во всех общеобразовательных учреждениях района. В этом году 4 выпускника закончили школу с золотыми медалями, 5 - с серебряными. В числе золотых медалистов - два ученика Кураховской гимназии «Престиж» - Сергиенко Полина Анатольевна и Филипенко Артем Александрович, выпускник Кураховской СОШ №2 Лактионов Егор Владимирович и выпускница Богоявленской СОШ - Жабская Татьяна Николаевна. Серебряными медалистами стали: Хацко Виктория Геннадьевна и Воротникова Кристина Ивановна, выпускницы Красногоровской ООШ №2, Холод Екатерина Викторовна и Шинягин Максим Дмитриевич, выпускники Кураховской гимназии "Престиж", Горячева Анна Евгеньевна, выпускница Новомихайловском ООШ.

Праздник выпускников - это еще и своеобразный парад модной одежды и обуви, причесок. Девушки выбрали для себя изысканные вечерние платья, ребята в основном были одеты в классические костюмы с галстуками. Главным украшением выпускников были ленты с надписью «Выпускник-2017».

Выпускники - 2017 - чрезвычайно талантливы, они неоднократно становились победителями многих соревнований, конкурсов не только районных, но и областных, всеукраинских. Выпускники вспоминали годы неповторимого детства и своих воспитателей из детского сада, теплые слова говорили о своих первых учительницах, прислушивались к напутственным пожеланиям. Так, больше слов благодарности и уважения было сказано дорогим учителям, которые 11 лет вели по Стране Знаний, отдавая ученикам тепло и любовь. Не забыли о близких и дорогих людях- родителях. Завершилась торжественная часть прощальным вальсом, мелодичные звуки которого еще долго не утихали. А на рассвете выпускники по традиции встретили первые лучи солнца, которые осветили их самостоятельные шаги во взрослую жизнь.

Жизнь - это вечный вокзал, где прощаются и встречаются, плачут и радуются. Сегодня выпускники покидают станцию «школа», поезд уже ждет их, покидая ее следует помнить, что настоящая ценность - это сокровища души: доброта, искренность, совесть, честность. Пусть каждый из них у кого есть мечта, ценит ее, борется за нее, пусть она осуществится, а любые повороты судьбы пусть открывают новые горизонты будущих перспектив!
Выпускники марьинских школ отметили выпускной вечер
Выпускники марьинских школ отметили выпускной вечер
Выпускники марьинских школ отметили выпускной вечер
Выпускники марьинских школ отметили выпускной вечер
Выпускники марьинских школ отметили выпускной вечер
Выпускники марьинских школ отметили выпускной вечер
Выпускники марьинских школ отметили выпускной вечер


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