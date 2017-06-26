Выпускники марьинских школ отметили выпускной вечер

Выпускной вечер это праздник, которого нет ни в одном календаре, но который является выдающимся событием в жизни каждого человека. Это первая ступенька во взрослую жизнь, а пропуском в него станет документ, который получили выпускники - аттестат о полном среднем образовании. Этот праздник наполнен грустью прощания с беззаботным детством, школьными друзьями и одновременно открывает радость встречи с неизвестным, и все же таким обольстительным будущим.
23 июня выпускные вечера состоялись во всех общеобразовательных учреждениях района. В этом году 4 выпускника закончили школу с золотыми медалями, 5 - с серебряными. В числе золотых медалистов - два ученика Кураховской гимназии «Престиж» - Сергиенко Полина Анатольевна и Филипенко Артем Александрович, выпускник Кураховской СОШ №2 Лактионов Егор Владимирович и выпускница Богоявленской СОШ - Жабская Татьяна Николаевна. Серебряными медалистами стали: Хацко Виктория Геннадьевна и Воротникова Кристина Ивановна, выпускницы Красногоровской ООШ №2, Холод Екатерина Викторовна и Шинягин Максим Дмитриевич, выпускники Кураховской гимназии "Престиж", Горячева Анна Евгеньевна, выпускница Новомихайловском ООШ.
Праздник выпускников - это еще и своеобразный парад модной одежды и обуви, причесок. Девушки выбрали для себя изысканные вечерние платья, ребята в основном были одеты в классические костюмы с галстуками. Главным украшением выпускников были ленты с надписью «Выпускник-2017».
Выпускники - 2017 - чрезвычайно талантливы, они неоднократно становились победителями многих соревнований, конкурсов не только районных, но и областных, всеукраинских. Выпускники вспоминали годы неповторимого детства и своих воспитателей из детского сада, теплые слова говорили о своих первых учительницах, прислушивались к напутственным пожеланиям. Так, больше слов благодарности и уважения было сказано дорогим учителям, которые 11 лет вели по Стране Знаний, отдавая ученикам тепло и любовь. Не забыли о близких и дорогих людях- родителях. Завершилась торжественная часть прощальным вальсом, мелодичные звуки которого еще долго не утихали. А на рассвете выпускники по традиции встретили первые лучи солнца, которые осветили их самостоятельные шаги во взрослую жизнь.
Жизнь - это вечный вокзал, где прощаются и встречаются, плачут и радуются. Сегодня выпускники покидают станцию «школа», поезд уже ждет их, покидая ее следует помнить, что настоящая ценность - это сокровища души: доброта, искренность, совесть, честность. Пусть каждый из них у кого есть мечта, ценит ее, борется за нее, пусть она осуществится, а любые повороты судьбы пусть открывают новые горизонты будущих перспектив!