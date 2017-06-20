В Краматорске хотят закрыть школу-интернат №3

Вопрос о ликвидации Краматорской школы-интерната №3 в городе обсуждается уже не первый месяц. Закрыть учебное заведение хотят до 1 сентября 2017 года, но пока нужно взвесить все «за» и «против».
Свои мнения относительно целесообразности ликвидации учреждения уже высказали члены депутатской комиссии на прошлой неделе. В частности, остановились на экономической составляющей вопроса, будущей судьбе помещений и на главном - что будет с учениками интерната за его пределами.
- Вопрос ликвидации заведения достаточно сложный, неоднозначный, - говорит начальник Краматорского управления образования Марина Мозолева.
Очередной шаг - это обсуждение вопроса с общественностью. Проведение круглого стола на тему «Ликвидация общеобразовательной школы-интерната I - II ступеней № 3» на базе Краматорского исполкома запланировано 22 июня в 12:00 в кабинете №215. Здесь свои мысли смогут выразить все родители и все желающие, выступающие против закрытия школы.
Последнее же слово по ликвидации остается за депутатами городского совета. Решение будут принимать на ближайшей сессии.
До ТеБе